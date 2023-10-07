Вивозять навіть дітей та стареньких: бойовики ХАМАСу масово викрадають ізраїльських жінок (фото, відео)

Після ранкової атаки бойовиків ХАМАСу на території Ізраїлю продовжуються військові дії. Терористам вдалося захопити кілька ізраїльських населених пунктів.

На захоплених територіях терористи ХАМАСу масово викрадають місцевих жителів, переважно жінок. Відповідні відео публікують у соцмережах.

На цьому відео видно, як бойовики викрали ізраїльську дівчину та відвозять її на мотоциклі. Інша група терористів веде чоловіка.

Варто зазначити, що в ізраїльських соцмережах також з’являються повідомлення про зниклих жінок. Також було оприлюднено фотографії ізраїльських жінок у полоні у бойовиків.

Дівчина у полоні терористів

Дівчата у полоні терористів

На іншому відео показано, як терористи схопили та ведуть у невідомому напрямку кількох жінок, серед яких є й літні.

Як написав журналіст український журналіст Денис Казанський, бойовики вивозять заручників до Сектору Газа. За його інформацією, викрадають навіть стареньких та жінок з дітьми.

"І так, дивлячись на ці кадри, пам’ятайте, що росія на території України буквально робить те саме. Тільки людей викрадають і беруть у заручники не стихійні банди на мопедах. А цілком офіційні структури сусідньої держави", — наголосив він.

Також терористи опублікували відео, на якому вони знущаються з літніх жінок.

Нагадаємо, в посольстві України в Ізраїлі радять українцям, які перебувають в Ізраїлі, не ігнорувати тривогу і дотримуватися вказівок місцевої влади.