Мають бути знищені: Зеленський різко висловився про атаку ХАМАСу на Ізраїль

Президент сподівається, що порядок в Ізраїлі буде відновлено

Президент України Володимир Зеленський виступив з заявою щодо нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки.

Зеленський назвав повідомлення з Ізраїлю "жахливими". Водночас український президент висловив сподівання, що порядок в Ізраїлі буде відновлено, а терористи будуть знищені.

"Хоч би хто використовував терор, це злочин проти світу. Хоч би хто спонсорував терор, це злочин проти світу. Світ має бути обʼєднаний та солідарний, щоб терор ніколи й ніде не намагався підкорити чи зламати життя", — підкреслив в Зеленський.

Він також зазначив, що право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву. "Усі обставини цієї терористичної атаки мають бути зʼясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації", — заявив президент.

Також Зеленський закликав усіх громадян України, які перебувають у зоні небезпеки, уважно дотримуватись інструкцій сил безпеки на місці та пильно стежити за інформацією.

"Будь ласка, бережіть себе! МЗС України та наше посольство в Ізраїлі готові допомогти в будь-якій ситуації. Створено оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі. Якщо ви потребуєте допомоги, будь ласка, невідкладно звертайтесь у будь-який спосіб, який вам доступний, до будь-якого нашого дипломатичного чи консульського представництва. Кожне життя має значення! Кожен прояв терору засуджуємо", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у Посольстві України в Ізраїлі радять українцям, які перебувають в Ізраїлі, не ігнорувати тривогу та дотримуватися вказівок місцевої влади.