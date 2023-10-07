В Ізраїлі під обстрілами перебувають українці: посольство видало їм рекомендації

Українцям в Ізраїлі розповіли, куди можна звертатися у разі НП

Українцям, які перебувають в Ізраїлі, радять не ігнорувати тривогу та дотримуватися вказівок місцевої влади. Бойовики ХАМАС захопили сім населених пунктів і продовжують атакувати країну.

Про це повідомили у Посольстві України в Ізраїлі. У разі надзвичайних ситуацій українцям радять звертатися до гарячої лінії.

Бойовики сектору Газа від ранку 7 жовтня ведуть ракетно-мінометний обстріл Ізраїлю. Українцям на території країни радять зберігати пильність і стежити за повідомленнями компетентних органів, щоб не наражати себе на небезпеку.

"У разі обстрілу може бути активована сирена попередження. Посольство закликає громадян України уважно ставитися до всіх таких попереджень та дотримуватися інструкцій місцевої влади", — йдеться у повідомленні.

Українцям, які перебувають у тих населених пунктах, які в безпосередній близькості від сектора Газа, рекомендують під час сигналу повітряної тривоги спускатися у бомбосховища.

Додаткову інформацію про ситуацію в регіоні можна отримати на веб-сайті Командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю. У разі виникнення НП українцям радять звертатися до Посольства України в Державі Ізраїль за телефоном екстреного зв’язку: + 972-546-676-782; українські дипустанови у м. Рамалла за телефоном: +972-59-823-93-99.

За актуальними даними та оновленням ситуації в Ізраїлі слідкуйте у нашому матеріалі "Хамас влаштував криваву різанину і захопив частину Ізраїлю: яка ситуація на Близькому Сході (оновлюється)".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що прем’єр-міністр Ізраїлю зробив першу заяву про вторгнення ХАМАС у країну. Він назвав це справжньою війною.