Початок нової війни в Ізраїлі — чудовий спосіб відвернути світ від лиха під назвою "путін" - Олександр Невзоров
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Сьогодні у путіна день народження
Звичайно, початок нової ізраїльсько-палестинської війни — це чудовий спосіб відвернути світ від глобального та мерзенного лиха під назвою "путін".
Якби не атака пітекантропів ХАМАСу — абсолютно всі ЗМІ та медійні ресурси світу цілий день змагалися б у дотепності, знущаючись над російським фюрером.
Сьогодні — путінський дн.
Це чудовий привід для того, щоб кожна людина Заходу розродилася б глузуваннями, прокльонами та побажанням болісної смерті російському царьку.
Мільйони постів, карикатур, репортажів, статей тощо — сплавилися б у величезний інформаційний метеорит, який дуже потужно міг бабахнути по путінізму.
Наслідки таких ударів дуже серйозні.
Вони чудово плющать і нівечать російську пропаганду.
Світ нагадав би сам собі, про те, наскільки гидким і небезпечним є кремлівський вовочка.
Це було б важливим і своєчасним.
Але цього не сталося. Кров і помста Ізраїлю затьмарять сьогодні інформаційне небо.
Джерело: пост Невзорова в Telegram
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