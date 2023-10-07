Сьогодні у путіна день народження

Звичайно, початок нової ізраїльсько-палестинської війни — це чудовий спосіб відвернути світ від глобального та мерзенного лиха під назвою "путін".

Якби не атака пітекантропів ХАМАСу — абсолютно всі ЗМІ та медійні ресурси світу цілий день змагалися б у дотепності, знущаючись над російським фюрером.

Сьогодні — путінський дн.

Це чудовий привід для того, щоб кожна людина Заходу розродилася б глузуваннями, прокльонами та побажанням болісної смерті російському царьку.

Мільйони постів, карикатур, репортажів, статей тощо — сплавилися б у величезний інформаційний метеорит, який дуже потужно міг бабахнути по путінізму.

Наслідки таких ударів дуже серйозні.

Вони чудово плющать і нівечать російську пропаганду.

Світ нагадав би сам собі, про те, наскільки гидким і небезпечним є кремлівський вовочка.

Це було б важливим і своєчасним.

Але цього не сталося. Кров і помста Ізраїлю затьмарять сьогодні інформаційне небо.

Джерело: пост Невзорова в Telegram