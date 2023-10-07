Атака не только на Израиль: у Зеленского намекнули на то, кто ответственный за нападение боевиков ХАМАС

Поведение боевиков ХАМАС в Израиле похоже на поведение россиян в Украине

Украина хорошо знакома с тем, что происходило в Израиле после нападения боевиков ХАМАС утром 7 октября и не по наслышке знает, что такое коварный террор.

Как написал в своем telegram-канале советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, террористическое нападение является атакой не только на Израиль, но и на весь мировой порядок.

"В повестке дня тот же вопрос: безнаказанность убийц, иногда вытекающая из позиции "а давайте начнем переговоры с террористами". Страх консервативных элит перед необходимостью действительно жестоко наказать беззаконников", — написал он.

Подоляк напомнил, что уже 19 месяцев россия устраивает подобное в Украине и показывает всему миру, что можно безнаказанно убивать и насиловать мирных жителей и похищать их. При этом всегда находятся те, кто говорит о том, что передача оружия и помощи приведет к большей эскалации, а с террористами надо договариваться и свои дома защищать не стоит.

"В Израиле мы видим абсолютную ту же картину, ту же модель поведения на чужой территории и тот же набор инструментов у террористов ХАМАСа. Задайте вопрос: кто стоит за ХАМАСом и кто поддерживает эту атаку? Ответ на поверхности и очевиден", — добавил Подоляк и призвал мир к решительным действиям на всех уровнях.

Как сообщалось ранее, утром 7 октября боевики ХАМАС прорвали границу и напали на населенные пункты на юге Израиля, в ответ на это премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил о том, что страна вступила в активную фазу войны.