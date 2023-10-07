Атака не лише на Ізраїль: Зеленський натякнув на те, хто відповідальний за напад бойовиків ХАМАС

Поведінка бойовиків ХАМАС в Ізраїлі схожа на поведінку росіян в Україні

Україна добре знайома з тим, що відбувалося в Ізраїлі після нападу бойовиків ХАМАС вранці 7 жовтня і не з чуток знає, що таке підступний терор.

Як написав у своєму telegram-каналі радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, терористичний напад є атакою не лише на Ізраїль, а й на весь світовий лад.

"На порядку денному те саме питання: безкарність убивць, яка іноді витікає з позиції "а давайте почнемо переговори з терористами". Страх консервативних еліт перед необхідністю дійсно жорстоко покарати беззаконників", — написав він.

Подоляк нагадав, що вже 19 місяців росія влаштовує подібне в Україні та показує всьому світу, що можна безкарно вбивати й ґвалтувати мирних мешканців та викрадати їх. При цьому завжди знаходяться ті, хто говорить про те, що передача зброї та допомоги призведе до більшої ескалації, а з терористами треба домовлятися і захищати свої будинки не варто.

"В Ізраїлі ми бачимо абсолютну ту саму картину, ту саму модель поведінки на чужій території і той же набір інструментів у терористів ХАМАСу. Запитайте: хто стоїть за ХАМАСом і хто підтримує цю атаку? Відповідь на поверхні і очевидна", — додав Подоляк і закликав світ до рішучих дій всіх рівнях.

Як повідомлялося раніше, вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС прорвали кордон і напали на населені пункти на півдні Ізраїлю, у відповідь прем’єр країни Біньямін Нетаньяху заявив про те, що країна вступила в активну фазу війни.