ХАМАС вновь массово атакует Израиль ракетами: подробности (видео)

Стороны продолжают обмениваться ударами

Противостояние Израиля и ХАМАС продолжается и в ответ на уничтожение "Палестинской башни" в Секторе Газа боевики начали новый массированный ракетный обстрел.

Как сообщает Times of Israel, израильская авиация нанесла серию ударов по Газе и уничтожила одно из центральных многоэтажных зданий, в котором, как считалось, располагалась одна из баз боевиков.

При этом палестинские СМИ сообщают, что удар был нанесен по дому Яхьи Синвара — одного из главарей ХАМАСа. Израильские источники эту информацию не подтверждали.

После этого боевики совершили запуск большого количества ракет в сторону близлежащих израильских городов. Сигналы воздушной тревоги раздались по меньшей мере в 15 населенных пунктах, а над Тель-Авивом слышали взрывы.

При этом в сети также появились видеозаписи, которые подтверждают, что в Тель-Авиве есть прилеты, поскольку на одном из них отчетливо виден пожар. Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Как известно, атака ХАМАС началась утром 7 октября с прорыва заграждений на границе Сектора Газа. После этого легковооруженные боевики на автомобилях, мопедах и даже дельтапланах совершили налет на близлежащие села и города и захватили в плен много мирных жителей, среди которых в основном женщины и дети.

По предварительным данным, погибло более 150 человек, более 1100 получили ранения. Цифра включает в себя как мирных жителей, так и боевиков ХАМАСА. Войска Израиля вошли во все ранее захваченные районы и продолжают их зачистку от террористов.

Сектор Газа был полностью обесточен, поскольку всё электричество туда поставлялось из Израиля.

В ответ на атаку премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил о том, что страна вступила в активную фазу войны, а в армию начался активный призыв резервистов.