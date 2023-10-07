"Перетворимо всі місця, де ховається ХАМАС, на руїни": прем’єр Ізраїлю закликає мешканців Гази виїхати з міста

Влада Ізраїлю каже, що на країну чекають важкі дні

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до мешканців Сектору Гази та закликав їх залишити регіон, оскільки у відповідь на ранкову атаку армія планує провести масштабну операцію та знищити всі місця, де ховаються бойовики ХАМАС.

Як сказав Нетаньяху під час свого звернення ввечері 7 жовтня, війна буде тривалою, а попереду на Ізраїль чекають темні дні. Водночас він наголосив, що армія помститься за чорний день, який влаштували бойовики та знищить усіх, хто посміє нашкодити захопленим бранцям.

Також він звернувся до мирних жителів Сектору Гази із закликом піти звідти у безпечне місце.

"Ми перетворимо всі місця в цьому місті зла, де ховається ХАМАС, на руїни. Ізраїльська армія залучить всю свою міць. Жителі Гази, йдіть звідти негайно", — сказав Нетаньяху.

Водночас міністр оборони Йоав Галант заявив, що ізраїльські війська мають намір "змінити реалії в Газі на 50 років вперед", очевидно, маючи на увазі розмах військової операції.

У мережі тим часом почали з’являтись відео того, як Ізраїль перекидає колони танків "Меркава" та іншої бронетехніки в південну частину країни до Сектору Газа.

Варто зазначити, що Сектор Гази є територією із загальним населенням близько 3 мільйонів осіб. Його столицею є місто Газа, в якому мешкає близько 600 тисяч людей.

Як відомо, атака ХАМАС розпочалася вранці 7 жовтня із прориву загороджень на кордоні Сектору Газа. У відповідь на атаку прем’єр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що країна вступила в активну фазу війни, а в армію почався активний заклик резервістів.