Бойовики ХАМАС викрадають дівчат та дітей: у списку зниклих громадянка Німеччини та росії (фото)

За інформацією в мережі, викрадення однієї з дівчат не підтвердилося

Бойовики ХАМАС, що почали війну проти Ізраїлю, викрадають людей і різними способами знущаються з них. У мережі з’являються фото та відео подібних історій, що трапилися за останню добу. Терористи не шкодують навіть дітей.

Так, пабликами у мережі поширилося відео, на якому бойовики везуть на своєму фургоні скалічену і напівроздягну дівчину. Незабаром її впізнали. Заручницею виявилася 30-річна Шані Лук. Про це повідомляє Visegrád 24.

Дівчина є громадянкою Німеччини, а 7 жовтня вона приймала участь у музичному фестивалі, який проходив біля кордону із Сектором Гази. Зазначається, що Шані Лук впізнали по дредам та татуюванням. Чи жива дівчина, наразі невідомо.

Також у мережі з’являлася інформація, що серед викрадених бойовиками ХАМАС на музичному фестивалі могла опинитися росіянка, мешканка москви Єлизавета Пруднікова.

Водночас Telegram-канал SHOT пише, що викрадення Пруднікової спростували її близькі. У посольстві Ізраїлю повідомили, що громадянство Росії дівчат з російськими ПІБ, які зникли безвісти, не підтверджено на цей час.

Другою зниклою, за даними пабліка, стала росіянка Ольга Пильник . Вона значиться у списку викрадених військовими Палестини з музичного фестивалю Nature Party.

Усього з фестивалю було викрадено щонайменше десятки дівчат.

Також було поширене відео з дитиною, яку, ймовірно, викрали бойовики й вивезли в Сектор Гази. На кадрах видно, як діти, що стовпилося біля нього, штовхають його, махають перед ним палицею і змушують дивитися в камеру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС розпочали війну проти Ізраїлю. Терористи випустили країною сотні ракет. Вибухи пролунали у десятках міст.