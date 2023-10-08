Война в Израиле: известно о двух погибших украинцах

Информацию передали израильские полицейские

Информация о гибели украинцев в Израиле, к сожалению, подтвердилась. В настоящий момент известно о двух таких случаях.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на данные украинского посольства. В настоящий момент принимаются меры по организации репатриации тел погибших, информация о наличии граждан Украины среди раненых или пропавших без вести пока отсутствует.

"Посольство Украины получило подтверждение от полиции Израиля относительно гибели двух граждан Украины", — говорится в сообщении посольства.

Напомним, что утром 7 октября боевики ХАМАС попали на территорию Израиля из Сектора Газа. Они совершили массированный обстрел по городам страны. Сейчас бои между ХАМАС и израильской армией продолжаются. В настоящий момент власти Израиля уже официально объявили войну.

Подробнее о том, что происходило вчера в и Израиле, вы можете прочитать в нашем материале.

Ранее мы писали, что в результате одной из воздушных атак Израиля, по данным СМИ, был уничтожен лидер ХАМАС. Якобы его труп уже был найден под руинами дома. В сети даже появились соответствующие видео.