Израиль уничтожил лидера ХАМАС: его труп уже обнаружен - СМИ (видео)

Всего из-под обломков дома достали 7 тел

Израильские ВВС нанесли удар по дому лидера ХАМАС Аймана Юниса в Нусирате. По предварительным данным, он был уничтожен.

Об этом сообщает "Jfranews". По информации СМИ, его труп уже был найден под руинами дома.

В настоящий момент видео с соответствующими заголовками уже появляются в сети. На них можно увидеть, якобы развалины дома лидера ХАМАС и то, как спасатели достают чьё-то тело из-под руин.

Также издание сообщает, что из-под обломков дома Юниса были извлечены уже 7 тел. Предварительно, они принадлежат членам его семьи.

В настоящий момент гибель главаря ХАМАС уже подтвердил израильский общественный деятель Амир Царфати в своем Telegram.

Напомним, что утром 7 октября боевики ХАМАС попали на территорию Израиля из Сектора Газа. Они совершили массированный обстрел по городам страны. Сейчас бои между ХАМАС и израильской армией продолжаются.

Подробнее о том, что происходило вчера в и Израиле, вы можете прочитать в нашем материале.

Также мы сообщали, что на Западе удар внезапный удар ХАМАС назвали самым большим провалом израильской разведки за полвека. Предыдущий случай произошел, когда Израиль не смог предотвратить неожиданное нападение, которое Египет и Сирия совершили во время еврейского праздника Йом Кипур (Судного дня).