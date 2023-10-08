Боевики ХАМАС снова проникли на территорию Израиля: где сейчас идут бои

Прямо сейчас идут перестрелки

Боевики ХАМАС, которые напали на Израиль 7 октября, снова атаковали израильтян. Они проникли на юг страны.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, речь идет о проникновении в Маген — кибуц.

Сообщается, что в настоящий момент в этом районе ведутся перестрелки ЦАХАЛ с ХАМАС. Израиль задействовал танки.

В это же время в Офакиме возникли опасения проникновения боевиков, когда жителей города призвали запереться в своих домах. Однако вскоре стало известно о возвращении к нормальной жизни: в муниципалитете заявили, что "автомобиль террористов, остававшийся вчера в этом районе, загорелся со взрывчаткой в ​​нем, и именно это привлекло внимание".

В то же время возобновилась стрельба из сектора Газа в сторону Израиля. В Сдероте, Ививе, Кфар-Газе и Нир-Аме была слышна тревога. Нынешний обстрел произошел примерно через два часа после предыдущей атаки на Сдерот, в ходе которой ракетами были поражены 6 домов, как минимум 4 человека получили ранения.

Израиль в ответ также наносит удары с воздуха.

Напомним, как ранее мы писали, в результате одной из таких атак, по данным СМИ, был уничтожен лидер ХАМАС. Подробнее вы можете прочитать, перейдя по ссылке.