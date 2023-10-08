Российская пропаганда в попытке "опозорить" Израиль показала уничтожение своего танка ВСУ: россияне в гневе

Россияне показали видео уничтожения своего танка

После жестокой атаки ХАМАС на Израиль, российские пропагандисты начали активно пытаться привязать к этому конфликту Украину и даже распространили видеозапись того, как украинский ПТРК уничтожает израильский танк "Меркава 4". Беда оказалась в том, что ПТРК действительно был украинский, а вот танком оказался распиареный российский Т-90М.

В частности украинский журналист Андрей Цаплиенко отметил, что изначальное видео обнародовали противотанкисты 66-ой ОМБр ВСУ, которые работают на Лиманском направлении.

Любопытно также то, что российские пропагандисты не смогли отличить "гордость отечественного танкостроения" от какого-то израильского танка, но при этом сразу же начали обвинять мифических "бандеровцев" в желании навредить Израилю.

Оригинальное видео можно посмотреть ниже.

Что характерно, внимание на него обратили другие пропагандисты и простые россияне, которые не стали скрывать свое возмущение таким "ляпом".

К слову, уничтожение этого танка можно посмотреть и с другого ракурса, первым его обнародовал генерал Александр Сырский.

Стоит отметить, что Т-90М и Меркаву 4 на видео низкого качества и вправду можно спутать. Однако при детальном рассмотрении можно увидеть "выступающие" над корпусом гусеницы в передней части и плоские борта башни Т-90м.

Меркава 4

Как сообщалось ранее, россияне уже начали разгонять фейки о том, что ХАМАС использует оружие украинского производства, при этом некоторые западные политики уже подхватили этот нарратив.