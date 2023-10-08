Російська пропаганда у спробі "зганьбити" Ізраїль показала знищення свого танка ЗСУ: росіяни в гніві

Росіяни показали відео знищення свого танка

Після жорстокої атаки ХАМАС на Ізраїль російські пропагандисти почали активно намагатися прив’язати до цього конфлікту Україну та навіть поширили відеозапис того, як український ПТРК знищує ізраїльський танк "Меркава 4". Біда виявилася в тому, що ПТРК справді був українським, а ось танком виявився розпіарений російський Т-90М.

Зокрема український журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що початкове відео оприлюднили протитанкісти 66-го ОМБр ЗСУ, які працюють на Лиманському напрямі.

Цікаво також те, що російські пропагандисти не змогли відрізнити "гордість вітчизняного танкобудування" від якогось ізраїльського танка, але при цьому відразу почали звинувачувати міфічних "бандерівців" у бажанні нашкодити Ізраїлю.

Оригінальне відео можна переглянути нижче.

Що характерно, увагу на нього звернули інші пропагандисти та прості росіяни, які не приховували свого обурення таким "ляпом".

До речі, знищення цього танка можна побачити і з іншого ракурсу, першим його оприлюднив генерал Олександр Сирський.

Т-90М і Меркаву 4 на відео низької якості і справді можна сплутати. Однак при детальному розгляді можна побачити "виступаючі" над корпусом гусениці в передній частині та плоскі борти башти Т-90м.

Меркава 4

Як повідомлялося раніше, росіяни вже почали розганяти фейки про те, що ХАМАС використовує зброю українського виробництва, причому деякі західні політики вже підхопили цей наратив.