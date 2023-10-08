Росіяни розповсюджують фейки про українську зброю у бойовиків ХАМАС: на Заході дехто вже повірив

Пропагандисти знайшли привід приплести Україну

Жорстокий напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль прикував увагу всього світу і цим уже поспішили скористатися російські пропагандисти, які вже почали розганяти фейки про те, що до цього причетна Україна.

Як повідомляє Стратком ЗСУ у своєму telegram-каналі, відеозапис, який розганяють пропагандисти, міг бути виготовлений у будь-якому місці на території росії і відповідним чином відредагований, а відомий пропагандист володимир соловьов і зовсім оприлюднив повідомлення, посилаючись на неіснуюче джерело.

"Держава-терорист росія за будь-яку ціну прагне зупинити підтримку західних партнерів і надання зброї, яка наближає нашу перемогу. Росіяни використовують найменшу нагоду для сіяння розбрату між союзниками", — йдеться в повідомленні.

У Страткомі не виключили, що атаку ХАМАС на Ізраїль могла підготувати росія.

Примітно, що ці наративи підхопили на заході. Так, американська ультраправа членкиня Конгресу США Мерджорі Тейлор Грін у своєму X написала, що Вашингтону необхідно щільніше працювати з Ізраїлем, щоб встановити, звідки у бойовиків ХАМАС американська зброя.

"Воно прийшло з Афганістану? Воно прийшло з України? Швидше за все відповідь — і те, й інше", — написала вона.

Варто зазначити, що Грін є затятою прихильницею Дональда Трампа та теорій змови QAnon. Як відомо, QAnon вважає, що Трамп має намір розкрити міжнародну глобальну мережу сексуальної експлуатації дітей, до якої причетне керівництво Демократичної партії, яке поклоняється Сатані. До речі, через заяви Грін про необхідність страти демократів її виключили з усіх комітетів Конгресу. У 2018 році вона також писала, що масштабну лісова пожежа у Каліфорнії "викликали євреї, використавши свій космічний лазер".

Тепер її нову заяву активно поширюють пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС потрапили на територію Ізраїлю із Сектору Газа. Перед цим вони здійснили масований обстріл, а потім влаштували різанину у прикордонних містах із викраденням великої кількості мирних жителів. В основному серед викрадених жінки та діти.

Примітно, що в Україні схожості у терористичних методах ХАМАСу та Росії виявили відразу після нападу, тоді як самі росіяни навіть не стали приховувати свою радість від різанини, яку влаштували бойовики.