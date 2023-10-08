Россияне распространяют фейки об украинском оружии у боевиков ХАМАС: на Западе некоторые уже поверили

Пропагандисты нашли повод приплести Украину

Жестокое нападение боевиков ХАМАС на Израиль приковало внимание всего мира и этим уже поспешили воспользоваться российские пропагандисты, которые уже начали разгонять фейки о том, что к этому причастна Украина.

Как сообщает Стратком ВСУ в своем telegram-канале, видеозапись, которую разгоняют пропагандисты могла быть изготовлена в любом месте на территории россии и соответствующим образом отредактирована, а известный пропагандист владимир соловьев и вовсе обнародовал сообщение ссылаясь на несуществующий источник.

"Государство-террорист россия любой ценой стремится остановить поддержку западных партнеров и оказание оружия, приближающего нашу победу. Россияне используют малейшую возможность для сеяния раздора между союзниками", — говорится в сообщении.

В Страткоме при этом не исключили, что атаку ХАМАС на Израиль могла подготовить россия.

Примечательно, что эти нарративы подхватили и на западе. Так американская ультраправая член Конгресса США Мэрджори Тейлор Грин в своем X написала, что Вашингтону необходимо более плотно работать с Израилем, чтобы установить, откуда у боевиков ХАМАС американское оружие.

"Оно пришло из Афганистана? Оно пришло из Украины? Скорее всего ответ — и то, и другое", — написала она.

Стоит отметить, что Грин является ярой сторонницей Дональда Трампа и теорий заговора QAnon. Как известно, QAnon считает, что Трамп намерен раскрыть международную глобальную сеть сексуальной эксплуатации детей, к которой причастно руководство Демократической партии, поклоняющееся Сатане. К слову, из-за заявлений Грин о необходимости казни демократов ее исключили из всех комитетов Конгресса. В 2018 году она также писала, что масштабный лесной пожар в Калифорнии "вызвали евреи, использовав свой космический лазер".

Теперь же ее новое заявление активно распространяют пропагандистские СМИ.

Напомним, что утром 7 октября боевики ХАМАС попали на территорию Израиля из Сектора Газа. Перед этим они совершили массированный обстрел, а затем устроили резню в пограничных городах с похищением большого количества мирных жителей. В основном среди похищенных женщины и дети.

Примечательно, что в Украине схожести в террористических методах ХАМАСа и россии обнаружили сразу после нападения, в то время как сами россияне даже не стали скрывать свою радость от резни, которую устроили боевики.