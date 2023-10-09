Ізраїль продовжує громити ХАМАС і звернувся за допомогою до США: що зараз відбувається у країні (відео)

Ізраїльська армія знищує об’єкти бойовиків у секторі Газа

Ізраїль продовжує операцію із зачистки сектору Газа від терористів, які вчинили жорстокий напад на країну 7 жовтня. Він попросив у США високоточні бомби та додаткові перехоплювачі для "Залізного купола".

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова ізраїльського військового чиновника та представника Міноборони США. Цей запит надійшов після того, як міністр оборони Ллойд Остін пообіцяв, що США нададуть Ізраїлю допомогу в галузі безпеки вже сьогодні.

Ізраїль запросив Joint Direct Attack Munitions, або JDAM — набір, який перетворює некеровану бомбу на точну зброю. Країна застосовує високоточні бомби для завдання ударів по цілях в Газі з повітря.

Ізраїль також попросив більше ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони малої дальності "Залізний купол". За словами ізраїльського чиновника, армія може запросити додаткову допомогу та зброю залежно від того, як розгорнеться кампанія Ізраїлю проти ХАМАС.

Тим часом у ніч проти 9 жовтня ізраїльська авіація продовжила обстрілювати сектор Газа, щоб зруйнувати можливості терористичного угруповання ХАМАС, пише Times of Israel. Серед цілей, уражених минулої ночі: будівля, в якій розміщуються бойовики ХАМАСу; командний центр, який використовується високопосадовцем військово-морських сил ХАМАСу; об’єкт, що використовується терористами у мечеті в Джабалії; та актив, який використовується терористичною групою для розвідки.

Як повідомив офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін, під час масованих ударів по сектору Газа ліквідовано одного з командирів бойовиків Ріфата Абу-Хілаля, він же "Абу аль-Абад". З сектору повідомляють, що Ізраїль знищує не лише будинки командирів (як робив це раніше), а й усі будинки бойовиків, навіть пересічних. Жителі Гази кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук у дах"), а одразу знищує будинки один за одним.

За даними CNN, отриманими від анонімного співрозмовника, який був на брифінгу ключових комітетів Палати представників увечері 8 вересня, вже відомо про загибель чотирьох громадян США під час терактів в Ізраїлі. Очікується, що ця цифра зростатиме. Уточнюється, що почесний професор Університету Бренді в Массачусетсі Ілан Троєн заявив, що його дочку та зятя вбили ХАМАСівці в Ізраїлі 7 жовтня. Подружжя під час обстрілу прикрило собою сина, хлопчик вижив, але одна з куль бойовиків, прошивши тіло батьків, потрапила йому в живіт. Неясно, чи були дочка і зять Троєна, імена яких не розголошуються, громадянами США.

Як відомо, атака ХАМАС розпочалася вранці 7 жовтня із прориву загороджень на кордоні сектору Газа. У відповідь на атаку прем’єр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що країна вступила в активну фазу війни. Вранці 8 жовтня в Ізраїлі було вперше за 50 років введено в дію "пункт 40 Алеф", який означає початок війни.