Ізраїль повернув під контроль усі райони біля Сектору Газа: деталі

Місця прориву кордону будуть захищені танками

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що відновила контроль над усіма містами на кордоні з Сектором Газа, які були захоплені бойовиками ХАМАСу під час атаки 7 жовтня. Водночас повідомляється, що у деяких містах все ще можуть залишатися терористи.

За інформацією пресслужби ЦАХАЛ, місця прориву прикордонного бар'єру будуть захищені танками та авіацією, повідомляє The Times of Israel. Також в Армії Ізраїлю повідомили про перехід до фази повного знищення ХАМАСу.

Водночас голова пресслужби Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Даніель Хагарі повідомив, що в районі залишаються окремі ізольовані групки бойовиків і розпочинається атакуюча фаза операції. За його словами, поки були атаковані лише сотні об'єктів терористів, тепер це будуть тисячі цілей. "Ми перейшли у наступ. Армія оборони Ізраїлю ліквідувала сотні терористів у районах, що прилягають до Гази", — заявив він.

Також прессекретар ізраїльської армії заявив, що за останні 48 годин було мобілізовано 300 000 резервістів.

Варто зазначити, що бригада ХАМАСу "Аль-Кассам" заявила, що випустила ракети у напрямку Тель-Авіва та Єрусалиму. За даними місцевих ЗМІ, в Єрусалимі було чути вибухи.

Нагадаємо, масштабна атака ХАМАС на Ізраїль розпочалася вранці 7 жовтня з прориву загороджень на кордоні Сектору Газа та масованого ракетного обстрілу. Вранці 8 жовтня в Ізраїлі було вперше за 50 років введено в дію "пункт 40 Алеф", який означає початок війни. Армія Ізраїлю завдає ударів по будинках та об’єктах терористів у секторі Газа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається в Ізраїлі станом на ранок 9 жовтня.