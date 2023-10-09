"Одне зрозуміло": Блінкен відповів, чи скористався ХАМАС війною в Україні

Під загрозою дипломатичні зусилля США

Бойовики ХАМАС готували план нападу на Ізраїль багато років. При цьому США не бачать ознак, що вони скористалися зосередженістю Заходу на війні в Україні, атакувавши Ізраїль саме зараз.

Таку думку висловив державний секретар США Ентоні Блінкен. Про це повідомляє сайт уряду Сполучених штатів Америки.

Блінкен не думає, що бойовики вдарили по Ізраїлю саме зараз, тому що Захід зайнятий війною, яку росія веде проти України. Він додав, що зараз інформації ще не достатньо, і надалі мотиви терористів стануть зрозумілішими.

"Але одне зрозуміло: ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини, а також Ізраїлю розширити свої відносини з багатьма іншими країнами в регіоні та за його межами. Дуже важка робота, і незрозуміло, чи зможемо ми цього досягти. Але якби це вдалося, то справді змінило б перспективи всього регіону в далекому майбутньому", — наголосив держсекретар.

Нагадаємо, масштабна атака ХАМАС на Ізраїль розпочалася вранці 7 жовтня з прориву загороджень на кордоні Сектору Газа та масованого ракетного обстрілу. Вранці 8 жовтня в Ізраїлі було вперше за 50 років введено в дію "пункт 40 Алеф", що означає початок війни. Армія Ізраїлю завдає ударів по будинках та об’єктах терористів у секторі Газа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається в Ізраїлі станом на ранок 9 жовтня. Країна попросила у США високоточні бомби та додаткові перехоплювачі для "Залізного купола".