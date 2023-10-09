"Одно понятно": Блинкен ответил, воспользовался ли ХАМАС войной в Украине

Под угрозой дипломатические усилия США

Боевики ХАМАС готовили план нападения на Израиль много лет. При этом в США не видят признаков, что они воспользовались сосредоточенностью Запада на войне в Украине, атаковав Израиль именно сейчас.

Такое мнение выразил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенных штатов Америки.

Блинкен не думает, что боевики ударили по Израилю сейчас, потому, что Запад занят войной, которую россия ведет против Украины. Он добавил, что сейчас информации еще не достаточно, и в дальнейшем мотивы террористов станут яснее.

"Но одно понятно: мы активно работали над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения, а также Израилю расширить свои отношения со многими другими странами в регионе и за его пределами. Очень тяжелая работа, и непонятно, сможем ли мы этого добиться. Но если бы это удалось, то действительно изменило бы перспективы всего региона в далеком будущем", — подчеркнул госсекретарь.

Напомним, масштабная атака ХАМАС на Израиль началась утром 7 октября с прорыва заграждений на границе Сектора Газа и массированного ракетного обстрела. Утром 8 октября в Израиле был впервые за 50 лет введен в действие "пункт 40 Алеф", который обозначает начало войны. Армия Израиля наносит удары по домам и объектам террористов в секторе Газа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит в Израиле по состоянию на утро 9 октября. Страна попросила у США высокоточные бомбы и дополнительные перехватчики для "Железного купола".