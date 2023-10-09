План готовили много лет: боевики ХАМАСа оставили Израиль в "дураках"

Боевики ввели в заблуждение и союзников Израиля

Террористы из ХАМАСа много лет вели кампанию, чтобы обмануть Израиль. Они хотели заставить израильтян думать, что не собираются нападать на них.

Об этом в комментарии агентству Reuters сообщил представитель террористов. Многие годы боевики заставляли Израиль жить в спокойствии, так как делали вид, что не готовы к бою.

"ХАМАС использовал беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в борьбу или конфронтацию с Израилем во время подготовки к этой масштабной операции", — сообщил источник.

Также собеседник рассказал изданию, что также террористы создали имитацию израильской общины для учений.

"Израиль, конечно, их видел, но у них была уверенность в том, что ХАМАС не заинтересован в конфронтации", — сказал он.

Интересно, что в ложь боевиков поверил не только Израиль. Как заявил бывший советник по национальной безопасности Яаков Амидрор, союзники израильтян заверяли их, что что ХАМАС проявляет "большую ответственность".

"Мы по глупости верили в то, что это правда. Значит, мы допустили ошибку. Мы не собираемся повторять эту ошибку снова и медленно, но верно уничтожим ХАМАС", — сказал Амидрор.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 7 октября боевики атаковали Израиль. В тот же день премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль вступил в активную фазу войны.