На фоне нападения ХАМАС на Израиль: цена на нефть резко пошла вверх

Рост цен стимулирует риск расширения конфликта

После того, как ХАМАС начал массированную атаку на Израиль, цены на нефть взлетели более чем на 4%. Это вызывает опасения участников рынка по поводу возможных перебоев в поставках из этого богатого нефтью региона.

Как пишет The Times of Israel, нефть марки Brent подскочила на 4,7 процента до 86,65 доллара. Нефть West Texas Intermediate выросла на 4,5 процента до 88,39 доллара.

Цена нефти Brent

Рост цен стимулирует риск расширения конфликта. Внезапное нападение, унесшее жизни 700 израильтян, многие из которых были мирными жителями, и объявление Израилем войны в ответ вызвали опасения, что потенциальное расширение конфликта может вовлечь США и Иран.

"Ключевым для рынков является то, останется ли конфликт под контролем или он распространится на другие регионы, в частности на Саудовскую Аравию", — отмечают эксперты.

Напомним, масштабная атака ХАМАС на Израиль началась утром 7 октября с прорыва заграждений на границе Сектора Газа и массированного ракетного обстрела. Утром 8 октября в Израиле был впервые за 50 лет введен в действие "пункт 40 Алеф", который обозначает начало войны. Армия Израиля наносит удары по домам и объектам террористов в секторе Газа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит в Израиле по состоянию на утро 9 октября. Страна попросила у США высокоточные бомбы и дополнительные перехватчики для "Железного купола".