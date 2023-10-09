На тлі нападу ХАМАС на Ізраїль: ціна на нафту різко пішла вгору

Зростання цін стимулює ризик розширення конфлікту

Після того, як ХАМАС розпочав масовану атаку на Ізраїль, ціни на нафту злетіли більш ніж на 4%. Це викликає побоювання учасників ринку з приводу можливих перебоїв у постачаннях із цього багатого на нафту регіону.

Як пише The Times of Israel, нафта марки Brent підскочила на 4,7 відсотка до 86,65 доларів. Нафта West Texas Intermediate зросла на 4,5 відсотка до 88,39 доларів.

Ціна нафти Brent

Зростання цін стимулює ризик розширення конфлікту. Раптовий напад, який забрав життя 700 ізраїльтян, багато з яких були мирними жителями, і оголошення Ізраїлем війни у відповідь викликали побоювання, що потенційне розширення конфлікту може залучити США та Іран.

"Ключовим для ринків є те, чи залишиться конфлікт під контролем, чи він пошириться на інші регіони, зокрема на Саудівську Аравію", — зазначають експерти.

Нагадаємо, масштабна атака ХАМАС на Ізраїль розпочалася вранці 7 жовтня з прориву загороджень на кордоні Сектору Газа та масованого ракетного обстрілу. Вранці 8 жовтня в Ізраїлі було вперше за 50 років введено в дію "пункт 40 Алеф", що означає початок війни. Армія Ізраїлю завдає ударів по будинках та об’єктах терористів у секторі Газа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається в Ізраїлі станом на ранок 9 жовтня. Країна попросила у США високоточні бомби та додаткові перехоплювачі для "Залізного купола".