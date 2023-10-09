План готували багато років: бойовики ХАМАС залишили Ізраїль у "дурнях"

Бойовики ввели в оману і союзників Ізраїлю

Терористи з ХАМАС багато років вели кампанію, щоб обдурити Ізраїль. Вони хотіли змусити ізраїльтян думати, що не мають наміру нападати на них.

Про це у коментарі агентству Reuters повідомив представник терористів. Багато років бойовики змушували Ізраїль жити у спокої, оскільки вдавали, що готові до бою.

"ХАМАС використав безпрецедентну розвідувальну тактику, щоб ввести Ізраїль в оману в останні місяці, створюючи в громадськості враження, що він не бажає вступати в боротьбу чи конфронтацію з Ізраїлем під час підготовки до цієї масштабної операції", — повідомило джерело.

Також співрозмовник розповів, що також терористи створили імітацію ізраїльської громади для навчань.

"Ізраїль, звичайно, їх бачив, але вони мали впевненість у тому, що ХАМАС не зацікавлений у конфронтації", — сказав він.

Цікаво, що у брехню бойовиків повірив не лише Ізраїль. Як заявив колишній радник з національної безпеки Яаков Амідрор, союзники ізраїльтян запевняли їх, що ХАМАС проявляє "велику відповідальність".

"Ми по дурості вірили в те, що це правда. Отже, ми припустилися помилки. Ми не збираємося повторювати цю помилку знову і повільно, але вірно знищимо ХАМАС", — сказав Амідрор.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 7 жовтня бойовики атакували Ізраїль. У той же день прем’єр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль вступив в активну фазу війни.