Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що спільного в атаках на Ізраїль та Україну

Безумовно, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, що розгорівся після терактів ХАМАС із новою силою, має під собою тисячолітню передісторію.

У цьому плані Близький Схід часто порівнювався з пороховою бочкою та Східними Балканами. Однак слід розуміти, що момент піднесення сірника було обрано не випадково. Акцію було продумано.

І за діями ХАМАС сьогодні стирчать вуха далеко не лише Ірану.

Напад ХАМАС на Ізраїль – це продовження атаки на Захід та глобальну систему безпеки.

І це атака в момент дискусій стосовно допомоги Україні та активного політичного процесу у США.

Тиск на нас і союзників збільшується. Але ми повинні пройти через цей шторм та зберігати стійкість і єдність.

І якщо в когось викликає сміх, що напад на Ізраїль приводить до закликів повернутися до постачання зброї Україні…

Ви так і не зрозуміли. Це одна війна. На шахівниці все взаємопов'язано. І якщо сьогодні не допомогти нам виграти. Завтра не до сміху буде вам.

Джерело: пост Подоляка в Telegram.