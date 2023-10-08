Ізраїль та Україна – це одна війна. На шахівниці все взаємопов’язано - Михайло Подоляк
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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що спільного в атаках на Ізраїль та Україну
Безумовно, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, що розгорівся після терактів ХАМАС із новою силою, має під собою тисячолітню передісторію.
У цьому плані Близький Схід часто порівнювався з пороховою бочкою та Східними Балканами. Однак слід розуміти, що момент піднесення сірника було обрано не випадково. Акцію було продумано.
І за діями ХАМАС сьогодні стирчать вуха далеко не лише Ірану.
Напад ХАМАС на Ізраїль – це продовження атаки на Захід та глобальну систему безпеки.
І це атака в момент дискусій стосовно допомоги Україні та активного політичного процесу у США.
Тиск на нас і союзників збільшується. Але ми повинні пройти через цей шторм та зберігати стійкість і єдність.
І якщо в когось викликає сміх, що напад на Ізраїль приводить до закликів повернутися до постачання зброї Україні…
Ви так і не зрозуміли. Це одна війна. На шахівниці все взаємопов'язано. І якщо сьогодні не допомогти нам виграти. Завтра не до сміху буде вам.
Джерело: пост Подоляка в Telegram.
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