Израиль и Украина — это одна война. На шахматной доске все взаимосвязано - Михаил Подоляк
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что общего в атаках на Израиль и Украину
Безусловно, разгоревшийся после терактов ХАМАС с новой силой конфликт между Израилем и Палестиной имеет под собой тысячелетнюю предысторию.
В этом отношении Ближний Восток часто сравнивался с пороховой бочкой и Восточными Балканами. Однако следует понимать, что момент подъема спички был выбран не случайно. Акция была продумана.
И за действиями ХАМАС сегодня торчат уши далеко не только Ирана.
Нападение ХАМАС на Израиль – продолжение атаки на Запад и глобальную систему безопасности.
И это атака в момент дискуссий о помощи Украине и активном политическом процессе в США.
Давление на нас и союзников увеличивается. Но мы должны пройти через этот шторм и сохранять устойчивость и единство.
И если у кого-то вызывает смех, что нападение на Израиль приводит к призывам вернуться к поставкам оружия Украине…
Вы так и не поняли. Это одна война. На шахматной доске все взаимосвязано. И если сегодня не помочь нам выиграть. Завтра не до смеха вам будет.
Источник: пост Подоляка в Telegram.
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