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Израиль и Украина — это одна война. На шахматной доске все взаимосвязано - Михаил Подоляк

Автор
Михаил Подоляк Михаил Подоляк
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Автор
Армия Израиля Новость обновлена 08 октября 2023, 22:31
Армия Израиля

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что общего в атаках на Израиль и Украину

Безусловно, разгоревшийся после терактов ХАМАС с новой силой конфликт между Израилем и Палестиной имеет под собой тысячелетнюю предысторию.

В этом отношении Ближний Восток часто сравнивался с пороховой бочкой и Восточными Балканами. Однако следует понимать, что момент подъема спички был выбран не случайно. Акция была продумана.

И за действиями ХАМАС сегодня торчат уши далеко не только Ирана.

Нападение ХАМАС на Израиль – продолжение атаки на Запад и глобальную систему безопасности.

И это атака в момент дискуссий о помощи Украине и активном политическом процессе в США.

Давление на нас и союзников увеличивается. Но мы должны пройти через этот шторм и сохранять устойчивость и единство.

И если у кого-то вызывает смех, что нападение на Израиль приводит к призывам вернуться к поставкам оружия Украине…

Вы так и не поняли. Это одна война. На шахматной доске все взаимосвязано. И если сегодня не помочь нам выиграть. Завтра не до смеха вам будет.

Источник: пост Подоляка в Telegram.

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#Украина #Израиль #Блог #Михаил Подоляк