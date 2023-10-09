Израиль вернул под контроль все районы возле Сектора Газа: детали

Места прорыва границы будут защищены танками

Армия обороны Израиля заявляет, что возобновила контроль над всеми городами на границе с Сектором Газа, захваченными боевиками ХАМАСа во время атаки 7 октября. В то же время сообщается, что в некоторых городах все еще могут оставаться террористы.

По информации пресс-службы ЦАХАЛа, места прорыва пограничного барьера будут защищены танками и авиацией, сообщает The Times of Israel. Также в Армии Израиля сообщили о переходе к фазе полного уничтожения ХАМАСа.

В то же время глава пресс-службы Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что в районе остаются отдельные изолированные группы боевиков и начинается атакующая фаза операции. По его словам, пока были атакованы только сотни объектов террористов, теперь это будут тысячи целей. "Мы перешли в наступление. Армия обороны Израиля ликвидировала сотни террористов в районах, прилегающих к Газе", — заявил он.

Также пресс-секретарь израильской армии заявил, что за последние 48 часов было мобилизовано 300 000 резервистов.

Стоит отметить, что бригада ХАМАСа "Аль-Кассам" заявила, что выпустила ракеты в направлении Тель-Авива и Иерусалима. По данным местных СМИ, в Иерусалиме были слышны взрывы.

Напомним, масштабная атака ХАМАС на Израиль началась утром 7 октября с прорыва заграждений на границе Сектора Газа и массированного ракетного обстрела. Утром 8 октября в Израиле был впервые за 50 лет введен в действие "пункт 40 Алеф", который обозначает начало войны. Армия Израиля наносит удары по домам и объектам террористов в секторе Газа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит в Израиле по состоянию на утро 9 октября.