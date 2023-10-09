Укр

ХАМАС их просто расстреливал: в сети показали "израильскую Бучу" - фестиваль, где погибли сотни (видео)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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На фестивале были убиты десятки мирных граждан Новость обновлена 09 октября 2023, 10:27
На фестивале были убиты десятки мирных граждан

Уже найдены десятки тел

Музыкальный фестиваль Nature Party возле кибуца Реим стал одним из первых мест, куда вторглись боевики ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября. Оно стало настоящей израильской "Бучей".

Именно на этом фестиваля похитили гражданку Германии, фотографии изувеченного тела которой разлетелись по сети в первый же день. По данным местных СМИ, на этом месте уже сейчас было обнаружено более 250 тел мирных жителей.

Всего на фестивале находилось тысячи израильтян со всей страны, преимущественно в возрасте от 20 до 40 лет. По информации СМИ, террористы стреляли по ним из автоматов и РПГ, применяли ножи. Издевались над телами. Часть тел и заложников вывезли в Газу.

Вот так выглядели первые минуты нападения. На кадрах видно, как убегали те, кому удалось убежать:

В сети появляются первые видео после освобождения данной территории. Фестиваль, который некоторые в сети уже успели окрестить "израильской Бучей", показали с высоты птичьего полета. От этих кадров в жилах стынет кровь.

Напомним, что во время атки на Израиль погибли и граждане Украины. Уже сейчас известно о двух жертвах и проверяется информация по еще нескольким.

Теги:
#Израиль #ХАМАС #Нападение #Погибшие