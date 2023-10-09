ХАМАС их просто расстреливал: в сети показали "израильскую Бучу" - фестиваль, где погибли сотни (видео)

Уже найдены десятки тел

Музыкальный фестиваль Nature Party возле кибуца Реим стал одним из первых мест, куда вторглись боевики ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября. Оно стало настоящей израильской "Бучей".

Именно на этом фестиваля похитили гражданку Германии, фотографии изувеченного тела которой разлетелись по сети в первый же день. По данным местных СМИ, на этом месте уже сейчас было обнаружено более 250 тел мирных жителей.

Всего на фестивале находилось тысячи израильтян со всей страны, преимущественно в возрасте от 20 до 40 лет. По информации СМИ, террористы стреляли по ним из автоматов и РПГ, применяли ножи. Издевались над телами. Часть тел и заложников вывезли в Газу.

Вот так выглядели первые минуты нападения. На кадрах видно, как убегали те, кому удалось убежать:

В сети появляются первые видео после освобождения данной территории. Фестиваль, который некоторые в сети уже успели окрестить "израильской Бучей", показали с высоты птичьего полета. От этих кадров в жилах стынет кровь.

Напомним, что во время атки на Израиль погибли и граждане Украины. Уже сейчас известно о двух жертвах и проверяется информация по еще нескольким.