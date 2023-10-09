ХАМАС їх просто розстрілював: у мережі показали "ізраїльську Бучу" – фестиваль, де загинули сотні (відео)

Вже знайдено десятки тіл

Музичний фестиваль Nature Party біля кібуца Реім став одним із перших місць, куди вторглися бойовики ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. Воно стало справжньою ізраїльською "Бучим".

Саме на цьому фестивалі викрали громадянку Німеччини, фотографії понівеченого тіла якої розлетілися по мережі першого ж дня. За даними місцевих ЗМІ, на цьому місці вже зараз було виявлено понад 250 тіл мирних мешканців.

Загалом на фестивалі перебувало тисячі ізраїльтян з усієї країни, переважно віком від 20 до 40 років. За інформацією ЗМІ, терористи стріляли по них з автоматів та РПГ, застосовували ножі. Знущалися з тіл. Частину тіл та заручників вивезли до Гази.

Отак виглядали перші хвилини нападу. На кадрах видно, як тікали ті, кому вдалося втекти.

У мережі з’являються перші відео після звільнення території. Фестиваль, який дехто в мережі вже встиг охрестити "ізраїльською Бучею", показали з висоти пташиного польоту. Від цих кадрів у жилах холоне кров.

Нагадаємо, що під час атаки на Ізраїль загинули і громадяни України. Вже зараз відомо про дві жертви і перевіряється інформація щодо ще кількох.