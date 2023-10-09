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ХАМАС їх просто розстрілював: у мережі показали "ізраїльську Бучу" – фестиваль, де загинули сотні (відео)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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На фестивалі було вбито десятки мирних громадян Новина оновлена 09 жовтня 2023, 10:27
На фестивалі було вбито десятки мирних громадян

Вже знайдено десятки тіл

Музичний фестиваль Nature Party біля кібуца Реім став одним із перших місць, куди вторглися бойовики ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. Воно стало справжньою ізраїльською "Бучим".

Саме на цьому фестивалі викрали громадянку Німеччини, фотографії понівеченого тіла якої розлетілися по мережі першого ж дня. За даними місцевих ЗМІ, на цьому місці вже зараз було виявлено понад 250 тіл мирних мешканців.

Загалом на фестивалі перебувало тисячі ізраїльтян з усієї країни, переважно віком від 20 до 40 років. За інформацією ЗМІ, терористи стріляли по них з автоматів та РПГ, застосовували ножі. Знущалися з тіл. Частину тіл та заручників вивезли до Гази.

Отак виглядали перші хвилини нападу. На кадрах видно, як тікали ті, кому вдалося втекти.

У мережі з’являються перші відео після звільнення території. Фестиваль, який дехто в мережі вже встиг охрестити "ізраїльською Бучею", показали з висоти пташиного польоту. Від цих кадрів у жилах холоне кров.

Нагадаємо, що під час атаки на Ізраїль загинули і громадяни України. Вже зараз відомо про дві жертви і перевіряється інформація щодо ще кількох.

Теги:
#Ізраїль #ХАМАС #Напад #Загиблі