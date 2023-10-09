Мистическое совпадение: главный раввин рф покалечился в москве в день нападения ХАМАС на Израиль

Состояние раввина стабильное

Главный раввин россии Берл Лазар получил сотрясение мозга и попал в больницу. Он упал, танцуя в честь праздника Симхат Тора в синагоге на Марьиной Роще в москве. Все произошло в день нападения ХАМАС на Израиль.

Состояние Главного раввина России Берла Лазара оценивается как стабильное, сообщила его пресс-служба. У него незначительное сотрясение мозга.

"Во время танцев на Симхат-Тора в субботу вечером раввин получил незначительное сотрясение мозга. После завершения праздника воскресенья вечером, раввин был направлен в больницу для прохождения необходимых медицинских обследований", — сказано в сообщении.

Отмечается, что состояние раввина оценивается как стабильное и безопасное. Раввин все время находится в полном сознании и в общении с медицинским персоналом, и ожидается полное восстановление.

РосСМИ публикуют рассказ председателя общественного совета Федерации еврейских общин рф Боруха Горина. Он рассказал, что тем вечером, в свете нападения ХАМАСА на Израиль, Берл Лазар был очень взволнован.

"Тогда ребе нам сказал, что мы должны исполнять обычай танцевать с Торой больше, чем всегда — вложив в танец боль и надежду, веру и уверенность, и так победим", — описал он происходившее, добавив, что к половине третьего ночи раввин неожиданно упал.

Для справки: Симхат Тора — праздник в Иудаизме, завершающий годичный цикл чтения Торы и начинающий новый цикл. В этот день у иудеев принято танцевать, петь песни и гимны в честь Торы.

Как сообщал "Телеграф", армия обороны Израиля заявила, что возобновила контроль над всеми городами на границе с Сектором Газы, захваченными боевиками ХАМАСа во время атаки 7 октября. В то же время сообщается, что в некоторых городах все еще могут оставаться террористы.