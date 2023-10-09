ГУР: россия передала ХАМАСу захваченное в Украине оружие и готовит провокацию с предателем

Россияне нашли подставное лицо для провокации

Спецслужбы россии проводят кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке. Они намерены использовать нападение боевиков ХАМАС на Израиль для масштабной провокации.

Такое заявление Главного управления разведки Украины (ГУР) появилось на странице ведомства в Telegram. Речь идет об оружии, изготовленном в США и странах Евросоюза.

По данным ГУР, следующим шагом, по замыслу россиян, должны стать фейковые обвинения украинских военных якобы в том, что они регулярно продают террористам западное оружие. В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ.

В украинской разведке добавили, что для убедительности российские спецслужбы задействуют предателя из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырового, который недавно сбежал в Москву. Он, якобы, даст "правдивые" комментарии по заданной теме.

В ГУР подчеркнули, что очередная провокация противника направлена на дискредитацию ВСУ и полное прекращение военной помощи Украине со стороны западных партнеров.

Ранее "Телеграф" сообщил, что террористы из ХАМАСа много лет вели кампанию, чтобы обмануть Израиль. Они хотели заставить израильтян думать, что не собираются нападать на них.