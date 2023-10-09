Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" спеціально для "Телеграфу" пояснив логіку дій ХАМАС під час нападу на Ізраїль

Ескалація на Близькому Сході, де в суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС атакували Ізраїль, серйозною луною відгукнулася в Україні. Зокрема – у ракурсі ймовірних нових проблем із підтримкою нас необхідними озброєннями та боєприпасами.

Слід розуміти, що підтримка Вашингтоном України та Ізраїлю відбувається за різними програмами. Союзницькі зобов’язання США перед Ізраїлем є досить давніми – і існують з часів президентства Рональда Рейгана. Проте теоретично фінансова допомога Україні як ще одна стаття військових витрат США, що підвищуються, може стати розмінною монетою і в цьому треку. Хоча допомогу Ізраїлю, наскільки можна зрозуміти, не ставлять під сумнів навіть найрадикальніші трампісти.

Якщо ці проблеми все ж таки виникнуть, то це означатиме, що головних висновків так і не зроблено.

Логіка тут дуже проста. Кривава атака ХАМАС на Ізраїль спланована за участю Ірану. Тактика бойовиків багато в чому використовує досвід російсько-української війни, наприклад, у частині застосування дронів (те саме скидання гранати на танк "Меркава"). Тегеран активно підтримує ХАМАС, адже представники цієї терористичної організації є проксі-структурою Ірану.

російська федерація також підтримує ХАМАС – цей кейс дістався їй у спадок від СРСР, який не менш активно співпрацював із Палестиною. Контакти між рф та ХАМАС існували навіть на рівні міністра закордонних справ сергія лаврова.

Саме росія могла допомогти Ірану узагальнити досвід війни з Україною щодо використання ударних БПЛА.

Саме росія здійснює активну військово-технічну співпрацю з Іраном, купуючи у нього ударні дрони. Гроші, одержані за ці послуги, активно стимулюють роботу іранського ВПК.

Україна протистоїть цій "осі зла". Тепер в одному човні з нами опинився також Ізраїль. Наші союзники повинні це чітко розуміти – і перестати перетворювати допомогу нашій країні на предмет політичних торгів.