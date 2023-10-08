"Поки в Ізраїлі йде війна...": експерт назвав тривожну новину для України

Ситуація в Ізраїлі відверне громадськість від подій в Україні

На тлі бойових дій в Ізраїлі з постачанням озброєння в Україну можуть виникнути труднощі. Не виключено, що цей фактор ускладнить передачу військової допомоги, оскільки там знаходяться американські склади, з яких передавалася зброя.

Таку думку висловив Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Radio NV. За його словами, війна в Ізраїлі відверне громадськість від подій в Україні, але це не означає, що всі забудуть про це.

"Там знаходяться американські склади снарядів. І з цих складів не ізраїльська, американська зброя передавалася нам. Швидше за все, це може бути, якщо не зупинено, то призупинено точно. Поки там йдуть бойові дії, звичайно, ніхто не завантажуватиме снаряди, перевозити їх, це очевидно", — зазначив Гетьман.

Водночас Гетьман переконаний, що союзники не стануть менше допомагати Україні.

"Так, це відволікатиме від війни в Україні. Але це не означає, що всі переключаться на війну в Ізраїлі й забудуть про війну в Україні. Ніхто нічого не забуде", — заявив Гетьман.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вперше за 50 років Ізраїль офіційно запровадив пункт 40 Алеф. Це означає оголошення війни.