Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" специально для "Телеграфа" объяснил логику действий ХАМАС при нападении на Израиль

Эскалация на Ближнем Востоке, где в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС атаковали Израиль, серьезным эхом отозвалась в Украине. В том числе – в ракурсе вероятных новых проблем с поддержкой нас необходимыми вооружениями и боеприпасами.

Следует понимать, что поддержка Вашингтоном Украины и Израиля происходит по разным программам. Союзнические обязательства США перед Израилем достаточно давние – и существуют со времен президентства Рональда Рейгана. Однако теоретически финансовая помощь Украине как еще одна статья повышающихся военных расходов США может стать разменной монетой и в этом треке. Хотя помощь Израилю, насколько можно понять, не ставят под сомнение даже самые радикальные трамписты.

Если эти проблемы всё же возникнут, то это будет означать, что главные выводы так и не сделаны.

Логика тут очень простая. Кровавая атака ХАМАС на Израиль спланирована при участии Ирана. Тактика боевиков во многом использует опыт российско-украинской войны, например, в части примнения дронов (тот же сброс гранаты на танк "Меркава"). Тегеран активно поддерживает ХАМАС, ведь представители этой террористической организации являются прокси-структурой Ирана.

российская федерация также поддерживает ХАМАС – этот кейс достался ей в наследство от СССР, который не менее активно сотрудничал с Палестиной. Контакты между рф и ХАМАС существовали даже на уровне министра иностранных дел сергея лаврова.

Именно россия могла помочь Ирану обобщить опыт войны с Украиной в части использования ударных БПЛА.

Именно россия осуществляет активное военно-техническое сотрудничество с Ираном, покупая у него ударные дроны. Деньги, полученные за эти услуги, активно стимулируют работу иранского ВПК.

Украина противостоит этой "оси зла". Теперь в одной лодке с нами оказался также Израиль. Наши союзники должны это четко понимать – и перестать превращать помощь нашей стране в предмет для политических торгов.