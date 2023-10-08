"Пока в Израиле идет война...": эксперт назвал тревожную новость для Украины

Ситуация в Израиле отвлечет общественность от событий в Украине

На фоне боевых действий в Израиле с поставками вооружения в Украину могут возникнуть трудности. Не исключено, что этот фактор усложнит передачу военной помощи, поскольку там находятся американские склады, с которых оружие и передавалось.

Такое мнение высказал Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV. По его словам, война в Израиле отвлечет общественность от событий в Украине, но это не означает, что все забудут об этом.

"Там находятся американские склады снарядов. И с этих складов не израильское, американское оружие передавалось нам. Скорее всего, это может быть, если не остановлено, то приостановлено точно. Пока там идут боевые действия, конечно, никто не будет загружать снаряды, перевозить их, это очевидно", — отметил Гетьман.

В то же время Гетьман убежден, что союзники не станут меньше помогать Украине.

"Да, это будет отвлекать от войны в Украине. Но это не значит, что все переключатся на войну в Израиле и забудут о войне в Украине. Никто ничего не забудет", — заявил Гетьман.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что впервые за 50 лет Израиль официально ввел пункт 40 Алеф. Это значит объявление войны.