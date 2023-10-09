Причастны к войне в Израиле? Иран впервые ответил на обвинения

Иранская сторона объяснила свою позицию

Официальные лица Ирана опровергают информацию о том, что их страна имеет отношения к кровавому нападению боевиков на Израиль. С таким заявлением выступили представители Ирана в ООН.

Как пишет Reuters, при этом Иран публично выразил поддержку Палестине. Там заявили, что решительные меры Палестины являются вполне законной защитой против семи десятилетий гнетущей оккупации и ужасных преступлений, совершенных нелегитимным сионистским режимом.

"Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, но при этом мы не участвуем в принятии Палестиной ответных мер, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной", — сказали представители Ирана.

Также агентство пишет, что Иран в открытую поддерживает боевиков ХАМАС. Им выделяют как финансы, так и вооружения. Кроме того, Иран поддерживает и другу организацию палестинских боевиков — "Исламский джихад".

При этом официальные лица Тегерана считают, что "успешные действия боевиков" стали результатом крупнейшего провала израильских служб безопасности.

"Теперь Израиль хочет оправдать свой провал и связать его с разведывательными мощностями Ирана и его оперативным планированием. Им очень трудно смириться с тем, что в разведывательном сообществе рассказывают о том, что они потерпели поражение от палестинской группировки", — пишет агентство.

Ранее "Телеграф" писал о том, как боевики ХАМАС ввели Израиль в заблуждение.