В нападении боевиков на Израиль заметили иранский след

Боевики атаковали Израиль с воздуха и с суши

Иранские силовики помогали боевикам ХАМАСа в подготовке к нападению на Израиль. В частности, спецслужбы Ирана разрабатывали план атаки.

Об этом пишет американское издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По их информации, атаку планировали офицеры иранского "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР).

Работа над деталями нападения велась еще с августа. Иранские спецслужбы помогали спланировать план серии воздушных, наземных и морских ударов по Израилю.

Источники отмечают, что детали операции были уточнены в ходе нескольких встреч в Бейруте. В них принимали участие офицеры КСИР и представители четырех поддерживаемых Ираном группировок боевиков, среди которых ХАМАС и "Хезболла".

При этом на официальном уровне в США заявляют, что пока не имеют никаких доказательств причастности Тегерана к вторжению. В то же время в Европе и Сирии подтвердили данный факт, хотя и не на официальном уровне.

Иран не мог действовать открыто, так как такие действия вывели бы из тени затянувшийся конфликт Тегерана с Израилем, что могло повлечь за собой еще более жесткий конфликт на Ближнем Востоке. Более широкий план КСИР заключается в том, чтобы создать угрозу для Израиля не только со стороны ХАМАС, но и с других направлений.

Чтобы сконцентрироваться на помощи боевикам, Иран отложил другие региональные конфликты.

Ранее "Телеграф" писал о том, что после атаки со стороны боевиков премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна вступила в активную фазу войны.