"Никаких переговоров": Израиль проведет наземную операцию в Газе

В Израиле понимают, что боевые действия могут начаться и на севере страны

Израиль пообещал начать наземную операцию в Секторе Газа и отклонил любые возможности проведения переговоров с боевиками движения ХАМАС.

Как информирует израильское издание Walla со ссылкой на свои источники, об этом рассказал премьер страны Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Джо Байденом 8 октября.

По его словам, на Ближнем Востоке нельзя быть слабым и Израилю придется ответить "на силу большей силой". При этом он не исключил, что боевые действия также начнутся на севере страны, очевидно подразумевая ливанских боевиков из организации "Хезболла".

В ответ Байден расспросил Нетаньяху о заложниках, на что тот ответил, что никаких переговоров с террористами он вести не будет.

"Никаких переговоров — мы должны войти", — сказал глава правительства Израиля.

Примечательно, что вечером 9 октября премьер Израиля обнародовал у себя в X сообщение, на котором показал результаты ударов по Газе.

"Мы начали. Израиль победит", — подписал видео он.

Тем временем в израильских СМИ появилось сообщение о том, что министр разведки Египта Аббас Камаль за 10 дней до нападения позвонил Нетаньяху и сообщил, что в Секторе Газа готовится "что-то очень серьезное", но тогда израильский премьер предупреждение проигнорировал. В правительстве Израиля эту информацию уже опровергли.

Также в сети появилась любопытная информация о том, что Иран якобы помогал ХАМАСу готовить нападение на Израиль и координировал действия боевиков. Однако, как оказалось журналист WSJ, который писал этот материал ранее был уволен из Reuters за распространение выдуманных историй, о чем сообщил бывший редактор издания по Ближнему Востоку Эндрю Макгрегор Маршалл.

Ранее "Телеграф" писал о том, что после атаки со стороны боевиков премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна вступила в активную фазу войны.