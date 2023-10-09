Война вышла за пределы Палестины: на Израиль напали с севера

Сообщается о применении авиации

Ситуация в Израиле накаляется и пока военные проводят операцию в Секторе Газа, стрельба и взрывы были замечены и на северной границе страны.

В частности, как информирует издание NEWSru.co.il, по территории Израиля был нанесен удар с южной части Ливана. При этом аналитик и военный обозреватель Игаль Левин сообщает о том, что запущено было 12-15 ракет, но Ливан это отрицает.

Также сообщается, что со стороны Ливана на территорию Израиля проникли несколько диверсионных групп, которые были быстро ликвидированы. Позже появилась информация о применении израильской авиации и перестрелке на границе.

Спустя некоторое время Силы обороны Израиля официально подтвердили, что израильские вертолеты начали выполнять боевые задания по объектам боевиков движения "Хезболлах" на территории Ливана. Информация об этом появилась и на ресурсах "Хезболлы".

Ливан и Сектор Газа на карте

Как сообщалось ранее, сразу после нападения боевиков ХАМАС на Израиль из Сектора Газы в сети появилась информация о том, что это может быть лишь отвлекающим маневром, а основной удар будет нанесен с севера силами "Хезболлы". Однако в сети после этого появились сообщения, что радикальное движение присоединится к атаке на Израиль только в случае если тот начнет наземную операцию против ХАМАСа.