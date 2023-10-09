Війна вийшла за межі Палестини: на Ізраїль напали з півночі

Повідомляється про застосування авіації

Ситуація в Ізраїлі розпалюється і поки військові проводять операцію в Секторі Газа, стрілянина та вибухи були помічені й на північному кордоні країни.

Зокрема, як інформує видання NEWSru.co.il, по території Ізраїлю було завдано удару з південної частини Лівану. При цьому аналітик і військовий оглядач Ігаль Левін повідомляє про те, що було запущено 12-15 ракет, але Ліван це заперечує.

Також повідомляється, що з боку Лівану на територію Ізраїлю проникли кілька диверсійних груп, які були швидко ліквідовані. Пізніше з’явилася інформація про застосування ізраїльської авіації та перестрілку на кордоні.

Через деякий час Сили оборони Ізраїлю офіційно підтвердили, що ізраїльські гелікоптери почали виконувати бойові завдання по об’єктах бойовиків руху "Хезболлах" на території Лівану. Інформація про це з’явилася й на ресурсах "Хезболли".

Ліван та Сектор Гази на карті

Як повідомлялося раніше, відразу після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль із Сектору Гази в мережі з’явилася інформація про те, що це може бути лише відволікаючим маневром, а основного удару буде завдано з півночі силами "Хезболли". Однак у мережі після цього з’явилися повідомлення, що радикальний рух приєднається до атаки на Ізраїль лише у випадку, якщо той розпочне наземну операцію проти ХАМАСу.