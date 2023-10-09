Ізраїльська Буча. Як музичний фестиваль перетворився на різанину

Напад на фестиваль був скоординованим

Музичний фестиваль Supernova в Ізраїлі на кордоні з сектором Гази став однією з перших цілей для бойовиків ХАМАСу під час нападу 7 жовтня, перетворившись на масове вбивство і викрадення цивільних. За останніми даними рятувальної агенції Zaka, на фестивалі було вбито 260 людей, частина була викрадена, декому вдалося втекти та вижити.

Очевидці розповідають, що бойовики оточили територію фестивалю та розстрілювали учасників біля виходів та біля їхніх машин, блокували дороги та влаштовували засідки на втікаючі автомобілі. Очевидно, терористи знали про рейв заздалегідь та спланували.

Учасники рейву тікають від озброєних бойовиків у пустелі

Хронологія нападу

Нічний рейв Supernova зібрав близько 3000 ізраїльтян в пустелі Негев та був названий святом "друзів, любові та миру". Вечірка на відкритому повітрі в сільській місцевості тривала всю ніч. Коли розвиднілося, почали лунати сирени та було чути роботу ПРО. На відео у соцмережах учасників фестивалю було видно сліди від ракет у небі над наметовим містечком, проте вони натовп не поспішав розходитися.

Невдовзі свято перетворилося на хаос, а налякані люди тікали пустелею та ховалися у фруктових садах, передає Times of Israel. Терористи, оточили учасників і убили десятки з них вогнем з рушниць, а потім рухалися територією та полювали на людей, які ховалися, щоб стратити або взяти у заручники.

Через кілька хвилин після того, як спрацював сигнал "Червоний колір", на місце події прибув фургон із терористами, і ті почали хаотичний обстріл натовпу, у тому числі з РПГ. Охорона намагалася їх зупинити.

"Вимкнули музику і ми всі зібрали свої речі. Вимкнули електрику і раптом з нізвідки вони (бойовики, — ред.) зайшли всередину зі стріляниною, відкриваючи вогонь у всіх напрямках, я взяла ключі від машини, і ми почали рухатися вперед, щоб уникнути стрілянини. У якийсь момент вони нас наздогнали, розстріляли наші машини, і ми вийшли з них", — розповідає учасниця.

Вона розповіла, що почала тікати і сховалася у кущі, коли навколо розстрілювали людей. Приблизно через годину вони пішли з місця, тому що побачили, що територія чиста, але повернулися знову.

Люди ховалися в канавах, кущах, лісах, де тільки можна придумати, розповідає один із організаторів фестивалю Гастер, передає Billboard. Після звуку сирени він негайно сів у автомобіль та, не зупиняючись, доїхав до вілли за 30 кілометрів від фестивалю. Там він став отримувати жахливі повідомлення від друзів. За його словами, нападники приїхали на мотоциклах, квадроциклах і вантажівках через 20 хвилин після початку падіння ракет. Подруга Гастера повідомила, що водій її автомобіля був застрелений і що вона та ще один друг прикидалися мертвими протягом п’яти годин. Багато його друзів зникли безвісти.

ЦАХАЛу та спецназу знадобилося кілька годин, щоб прибути на місце.

Канадсько-ізраїльський громадянин Шай Вайнштейн задокументував, як він і його друзі втекли з вечірки, передає Times of Israel. Коли Шай почув перший шквал ракет з Гази, він зрозумів, що вечірка закінчилася та закликав друзів зібрати речі. Як чути на відео, знятих Вайнштейном на його мобільний телефон, його двоюрідний брат і друзі повільно — неохоче — погодилися піти. Десятки коротких відео документують перехід від занепокоєння до паніки.

Під час плутанини та паніки автомобілі, які втікали з місця події, спричинили перешкоди руху. Після того, як Вайнштейн виїхав на поле, дівчина його двоюрідного брата запропонувала їм вийти з машини і втекти. Він зупинив машину, і вони присіли в полі, коли почули постріли. Але його двоюрідний брат вирішив повернутися за машиною та витягти їх із відкритого місця. Вайнштейн вважає, що він врятував їхні життя. Їхали дві з половиною години, переважно бічними дорогами.

Жертви бойовиків

Родичі намагаються відшукати учасників фестивалю, від яких з 7 жовтня не отримували звісток. Багато хто змушений був опізнавати близьких з жахливих відео, опублікованих бойовиками. Першою родичі впізнали 30-річну Шані Лук — громадянку Німеччини, яка без свідомості лежала у пікапі терористів із серйозними травмами кінцівок, весь цей час над нею глумилися бойовики. Батьки змогли ідентифікувати її за татуюванням на ногах та зачіскою.

Шані Лук

Мати Шані, Рікарда Лук, записала відеозвернення і повідомила, що її доньку викрали, попросивши допомоги у її пошуках та наданні будь-якої інформації про її стан. Рідні сподіваються, що дівчина ще жива і буде звільнена. Доля Шані Лук залишається невідомою. Наразі до справи долучилося посольство Німеччини.

Ще однією викраденою дівчиною, є 25-різна студентка Університету Бен-Гуріона, на ім'я Ноа Аргамані. На одному з відео, жінку та її хлопця, Авінатана Ора, викрадають озброєні бойовики. Ноа посадили на заднює сидіння частину мотоцикла та викрали, а Ора змусили йти, тримаючи руки за спиною. Ноа кричить: "Не вбивайте мене" і простягає руки до свого хлопця. На інших кадрах видно, як Аргамані тримають у секторі Гази, вона п'є воду у кімнаті. Згодом також з'ясувалося, що жінка має ще китайський паспорт, бо народилася у Пекіні.

Батько дівчини, Яків Аргамані, зі слізьми відреагував на це відео. В інтерв'ю ізраїльським медіа він сказав, що відчайдушно намагався зв’язатися зі своєю дочкою, але коли вона не відповіла на телефонний дзвінок, пішов шукати її в лікарнях на півдні Ізраїлю.

"Коли я приїхав туди, хтось розповів мені про її відео на мотоциклі, але я сподівався, що це неправда. Тоді хтось показав мені відео, і я побачив Ноа", — розповів батько.

Серед зниклих безвісти є 26-річний британець Джейк Марлоу з Лондона, він був охоронцем на музичному фестивалі, передає BBC. Посольство Ізраїлю в Лондоні підтвердило, що Марлоу зник безвісти і невідомо, чи був він взятий у заручники. Він навчався в одній школі з Натанелем Янгом, іншим британцем, що загинув внаслідок суботньої атаки бойовиків. Його мати розповіла Jewish News, що розмовляла з ним, коли відбувався напад:

"Потім, приблизно о 5:30 ранку, він написав СМС: "Сигнал дуже поганий, усе гаразд, обіцяю тримати вас в курсі", і що він мене любить", — сказала вона.

Водночас друг Джейка розповів, що той намагався допомогти людям евакуюватися в останні моменти перед нападом, коли надходили сигнали про ракети і терористів.

Джейк Марлоу

Батьки шукають безвісти зниклого американця Герша Гольберга-Поліна, який перестав виходити на зв'язок після атаки на фетиваль. У перші хвилини нападу 23-річний хлопець встиг написати їм повідомлення, повідомляє Independent. Близько 8-ї ранку за місцевим часом він відправив батькам кілька СМС, що лякають:

"Я вас люблю. Мені дуже шкода", — йшлося в повідомлення.

Його батько Джонатан сподівався, що син переховувався разом з іншими учасниками фестивалю.

Герш Гольберг-Полін

Загалом серед викрадених, зниклих безсіти та вбитих були іноземці та особи з подвійним громадянством, у тому числі жертви зі США, Великобританії, Франції, Німеччини, Таїланду, Мексики, Непалу та інших країн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ізраїль повернув під контроль усі райони біля Сектору Гази. Водночас повідомляється, що у деяких містах все ще можуть залишатися терористи.