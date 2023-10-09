Израильская Буча. Как музыкальный фестиваль превратился в резню

Нападение на фестиваль было скоординировано

Музыкальный фестиваль Supernova в Израиле на границе с сектором Газа стал одной из первых целей для боевиков ХАМАСа во время нападения 7 октября, превратившись в массовое убийство и похищение гражданских. По последним данным спасательного агентства Zaka, на фестивале было убито 260 человек, часть была похищена, некоторым удалось скрыться и выжить.

Очевидцы рассказывают, что боевики оцепили территорию фестиваля и расстреливали участников у выходов и возле их машин, блокировали дороги и устраивали засады на убегающие автомобили. По всей видимости, террористы знали о рейве заранее и спланировали.

Участники рейва убегают от вооруженных боевиков в пустыне

Хронология нападения

Ночной рейв Supernova собрал около 3000 израильтян в пустыне Негев и был назван праздником "друзей, любви и мира". Вечеринка на открытом воздухе в сельской местности длилась всю ночь. Когда рассвело, начали раздаваться сирены и было слышно работу ПРО. На видео в соцсетях участников фестиваля были видны следы от ракет в небе над палаточным городком, однако они не спешили расходиться.

Вскоре праздник превратился в хаос, а испуганные люди убегали по пустыне и прятались во фруктовых садах, передает Times of Israel. Террористы, окружили участников и убили десятки из них огнем из ружей, а затем двигались по территории и охотились на людей, которые скрывались, чтобы казнить или взять в заложники.

Через несколько минут после того, как сработал сигнал "Красный цвет", на место происшествия прибыл фургон с террористами, и те начали хаотичный обстрел толпы, в том числе из РПГ. Охрана пыталась остановить их.

"Выключили музыку и мы все собрали свои вещи. Выключили электричество и вдруг из ниоткуда они (боевики, — ред.) зашли внутрь со стрельбой, открывая огонь по всем направлениям, я взяла ключи от машины, и мы начали двигаться вперед, чтобы избежать стрельбы… В какой-то момент они нас догнали, расстреляли наши машины, и мы вышли из них", — рассказывает участница.

Она рассказала, что начала бежать и укрылась в кусте, когда вокруг расстреливали людей. Приблизительно через час они ушли с места, потому что увидели, что территория чиста, но вернулись снова.

Люди укрывались в канавах, кустах, лесах, где только можно придумать, рассказывает один из организаторов фестиваля, Гастер, передает Billboard. После звука сирены он немедленно сел в автомобиль и, не останавливаясь, доехал до виллы в 30 километрах от фестиваля. Там он стал получать ужасающие сообщения от друзей. По его словам, нападавшие приехали на мотоциклах, квадроциклах и грузовиках спустя 20 минут после начала падения ракет. Подруга Гастера сообщила, что водитель ее автомобиля был застрелен и что она и еще один друг притворялись мертвыми в течение пяти часов. Многие его друзья пропали без вести.

ЦАХАЛ и спецназ понадобилось несколько часов, чтобы прибыть на место.

Канадско-израильский гражданин Шай Вайнштейн задокументировал, как он и его друзья скрылись с вечеринки, передает Times of Israel. Когда Шай услышал первый шквал ракет из Газы, он понял, что вечеринка закончилась и призвал друзей собрать вещи. Как слышно на видео, снятых Вайнштейном на его мобильный телефон, его двоюродный брат и друзья медленно – неохотно – согласились уйти. Десятки коротких видео документируют переход от беспокойства к панике.

Во время путаницы и паники бежавшие с места происшествия автомобили повлекли за собой препятствия движению. После того как Вайнштейн уехал на поле, девушка его двоюродного брата предложила им выйти из машины и скрыться. Он остановил машину, и они присели в поле, услышав выстрелы. Но его двоюродный брат решил вернуться за машиной и вытащить их из открытого места. Вайнштейн считает, что он спас их жизнь. Ехали два с половиной часа, преимущественно по боковым дорогам.

Жертвы боевиков

Родственники пытаются найти участников фестиваля, от которых с 7 октября не получали известий. Многие вынуждены были опознавать близких из ужасных видео, опубликованных боевиками. Первые родственники узнали 30-летнюю Шани Лук — гражданку Германии, которая без сознания лежала в пикапе террористов с серьезными травмами конечностей, все это время над ней глумились боевики. Родители смогли идентифицировать ее по татуировке на ногах и прической.

Шани Лук

Мать Шани, Рикарда Лук, записала видеообращение и сообщила, что ее дочь похитили, попросив помощи в ее поисках и предоставлении любой информации о ее состоянии. Родные надеются, что девушка еще жива и будет уволена. Судьба Шани Лук остается неизвестной. К делу присоединилось посольство Германии.

Еще одной похищенной девушкой является 25-разная студентка Университета Бен-Гуриона, по имени Ноа Аргамани. На одном из видео, женщину и ее парня Авинатана Ора похищают вооруженные боевики. Ноа посадили на заднее сиденье часть мотоцикла и угнали, а Ора заставили уходить, держа руки за спиной. Ноа кричит: "Не убивайте меня" и протягиваете руки к своему парню. На других кадрах видно, как Аргамани держат в секторе Газа, она пьет воду в комнате. Впоследствии также выяснилось, что у женщины есть еще китайский паспорт, потому что родилась в Пекине.

Отец девушки, Яков Аргамани, со слезами отреагировал на это видео. В интервью израильским медиа он сказал, что отчаянно пытался связаться со своей дочерью, но когда она не ответила на телефонный звонок, отправился искать ее в больницах на юге Израиля.

"Когда я приехал туда, кто рассказал мне о ее видео на мотоцикле, но я надеялся, что это неправда. Тогда кто показал мне видео, и я увидел Ноа", — рассказал отец.

Среди пропавших без вести 26-летний британец Джейк Марлоу из Лондона, он был охранником на музыкальном фестивале, передает BBC. Посольство Израиля в Лондоне подтвердило, что Марлоу пропал без вести и неизвестно, был ли он взят в заложники. Он учился в одной школе с Натанелем Янгом, другим британцем, погибшим в результате субботней атаки боевиков. Его мать рассказала Jewish News, что разговаривала с ним, когда происходило нападение:

"Потом, примерно в 5:30 утра, он написал СМС: "Сигнал очень плохой, все в порядке, обещаю держать вас в курсе", и что он любит меня", — сказала она.

В то же время друг Джейка рассказал, что тот пытался помочь людям эвакуироваться в последние моменты перед нападением, когда поступали сигналы о ракетах и террористах.

Джейк Марлоу

Родители ищут без вести пропавшего американца Герша Гольберга-Полина, переставшего выходить на связь после атаки на фестиваль. В первые минуты нападения 23-летний парень успел написать им сообщение, сообщает Independent. Около 8 утра по местному времени он отправил родителям несколько пугающих СМС:

"Я вас люблю. Мне очень жаль", — говорилось в сообщении.

Его отец Джонатан надеялся, что сын скрывался вместе с другими участниками фестиваля.

Герш Гольберг-Полин

Среди похищенных, пропавших без вести и убитых были иностранцы и лица с двойным гражданством, в том числе жертвы из США, Великобритании, Франции, Германии, Таиланда, Мексики, Непала и других стран.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Израиль вернул под контроль все районы возле сектора Газа. В то же время сообщается, что в некоторых городах все еще могут оставаться террористы.