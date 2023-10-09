"Жодних переговорів": Ізраїль проведе наземну операцію в Газі

В Ізраїлі розуміють, що бойові дії можуть розпочатись і на півночі країни.

Ізраїль пообіцяв розпочати наземну операцію в Секторі Газа та відхилив будь-які можливості проведення переговорів із бойовиками руху ХАМАС.

Як повідомляє ізраїльське видання Walla з посиланням на свої джерела, про це розповів прем’єр країни Біньямін Нетаньяху у розмові з президентом США Джо Байденом 8 жовтня.

За його словами, на Близькому Сході не можна бути слабким, а Ізраїлю доведеться відповісти "на силу більшою силою". При цьому він не виключив, що бойові дії також розпочнуться на півночі країни, очевидно, маючи на увазі ліванських бойовиків з організації "Хезболла".

У відповідь Байден розпитав Нетаньяху про заручників, на що той відповів, що жодних переговорів із терористами він не вестиме.

"Жодних переговорів — ми повинні увійти", — сказав глава уряду Ізраїлю.

Примітно, що ввечері 9 жовтня прем’єр Ізраїлю оприлюднив у X повідомлення, на якому показав результати ударів по Газі.

"Ми почали. Ізраїль переможе", — підписав відео він.

Тим часом в ізраїльських ЗМІ з’явилося повідомлення про те, що міністр розвідки Єгипту Аббас Камаль за 10 днів до нападу зателефонував Нетаньяху і повідомив, що в Секторі Газа готується "щось дуже серйозне", але тоді ізраїльський прем’єр попередження проігнорував. В уряді Ізраїлю цю інформацію вже спростували.

Також у мережі з’явилася цікава інформація про те, що Іран нібито допомагав ХАМАСу готувати напад на Ізраїль та координував дії бойовиків. Однак, як виявилося журналіста WSJ, який писав цей матеріал раніше було звільнено з Reuters за поширення вигаданих історій, про що повідомив колишній редактор видання з Близького Сходу Ендрю Макгрегор Маршалл.

Раніше "Телеграф" писав про те, що після атаки з боку бойовиків прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що країна вступила в активну фазу війни.