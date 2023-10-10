"Отвратительно": скандальная Human Rights Watch поддала Израиль критике

Директор HRW призвал Международный уголовный суд вмешаться

Правозащитная организация Human Rights Watch в Израиле и Палестине раскритиковала призывы министра обороны Израиля Йоава Галланта к "полной осаде" Газы как форму "коллективного наказания" и "военное преступление". При этом он выступил с обвинениями в сторону Израиля.

Информация об этом была опубликована на официальном сайте Human Rights Watch. В то же время CNN пишет, что директор организации Омар Шакир назвал комментарии министра обороны "отвратительными" и обвинил Израиль в использовании голода как "оружия войны".

"Омар в телефонном разговоре с CNN в понедельник подчеркнул риски для 2,2 миллиона палестинцев, живущих в условиях длительного закрытия Израилем сектора Газа, и призвал Международный уголовный суд вмешаться", — говорится в материале.

Также в опубликованном заявлении Human Rights Watch, Шакир осудил нападение ХАМАС на израильские общины, сказав, что совершенные ими действия — это военные преступления.

"Незаконные нападения и систематические репрессии, которые на протяжении десятилетий увязли в регионе, будут продолжаться до тех пор, пока права человека и ответственность будут игнорироваться", — сказал он.

В соцсетях уже отреагировали на такое заявление со стороны организации.

При этом, как пишет Times of Israel, во вторник, 10 октября, Совет ООН по правам человека объявил минуту молчания в связи с "гибелью невинных людей на оккупированной палестинской территории и в других местах" после беспорядочного убийства более 900 израильтян палестинскими террористами.

"Посол Пакистана Заман Мехди выступает с инициативой от имени государств-членов Организации исламского сотрудничества, представляющих 57 стран. В заявлении Мехди обвиняется Израиль в нападении и "размножении насилия", ни разу не упоминая Израиль по имени. В заявлении не упоминаются израильские жертвы, террор или ХАМАС", — говорится в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле 2023 года Human Rights Watch выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов. Организация взялись описывать страшную судьбу детей, которым в будущем придется столкнуться с последствиями войны. Однако HRW совсем забіли осудить нападение россии на Украину.