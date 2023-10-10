"Огидно": скандальна Human Rights Watch піддала Ізраїль критиці

Директор HRW закликав Міжнародний кримінальний суд втрутитися

Правозахисна організація Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині розкритикувала заклики міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта до "повної облоги" Гази як форму "колективного покарання" та "воєнний злочин". При цьому він виступив зі звинуваченнями у бік Ізраїля.

Інформація про це була опублікована на офіційному сайті "Human Rights Watch". Водночас CNN пише, що директор організації Омар Шакір назвав коментарі міністра оборони "огидними" і звинуватив Ізраїль у використанні голоду як "зброї війни".

"Омар у телефонній розмові з CNN у понеділок наголосив на ризиках для 2,2 мільйона палестинців, які живуть в умовах тривалого закриття Ізраїлем сектору Газа, і закликав Міжнародний кримінальний суд втрутитися", — йдеться у матеріалі.

Також в опублікованій заяві Human Rights Watch Шакір засудив напад ХАМАС на ізраїльські громади, сказавши, що скоєні ними дії — це воєнні злочини.

"Незаконні напади та систематичні репресії, які протягом десятиліть ув’язнили в регіоні, продовжуватимуться доти, доки права людини та відповідальність ігноруватимуться", — сказав він.

У соцмережах уже відреагували на таку заяву з боку організації.

При цьому, як пише Times of Israel, у вівторок, 10 жовтня, Рада ООН з прав людини оголосила хвилину мовчання через "загибель невинних людей на окупованій палестинській території та в інших місцях" після безладного вбивства понад 900 ізраїльтян палестинськими терористами.

"Посол Пакистану Заман Мехді виступає з ініціативою від імені держав-членів Організації ісламського співробітництва, які представляють 57 країн. У заяві Мехді звинувачується Ізраїль у нападі та "розмноженні насильства", жодного разу не згадуючи Ізраїль на ім’я. У заяві не згадуються ізраїльські жертви, терор або ХАМАС", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні 2023 року Human Rights Watch виступила проти передачі Україні касетних боєприпасів. Організація взялася описувати страшну долю дітей, яким у майбутньому доведеться зіткнутися з наслідками війни. Проте HRW зовсім забили засудити напад росії на Україну.