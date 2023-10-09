Не буде ні їжі, ні електрики: Ізраїль оголосив жорстке рішення по Сектору Гази

Буде також припинено постачання пального

Ізраїль продовжує військову операцію проти бойовиків після масованої атаки терористів ХАМАС 7 жовтня. Влада країни прийняла рішення про повну блокаду Сектора Гази.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє видання The Times Of Israel. Він наказав припинити постачання продуктів харчування та електроенергії.

"Я наказав повністю закрити Сектор Гази — вони не матимуть ні електрики, ні їжі, ні палива. Все буде закрито", — заявив міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Армія оборони Ізраїлю заявила про відновлення контролю над усіма містами на кордоні з Сектором Газа, які були захоплені бойовиками ХАМАСу під час атаки 7 жовтня. Водночас повідомляється, що у деяких містах все ще можуть залишатися терористи.