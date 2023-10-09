Не будет ни еды, ни электричества: Израиль объявил жесткое решение по Сектору Газа
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Будет также прекращена поставка топлива
Израиль продолжает военную операцию против боевиков после массированной атаки террористов ХАМАС 7 октября. Власти страны приняли решение о полной блокаде Сектора Газа.
Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает издание The Times Of Israel. Он приказал прекратить поставки продуктов питания и электроэнергии.
"Я приказал полностью закрыть Сектор Газа — у них не будет ни электричества, ни еды, ни топлива. Все будет закрыто", — заявил министр.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Армия обороны Израиля заявила о возобновлении контроля над всеми городами на границе с Сектором Газа, захваченным боевиками ХАМАСа во время атаки 7 октября. В то же время сообщается, что в некоторых городах все еще могут оставаться террористы.