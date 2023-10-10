ХАМАС заявил о готовности к переговорам, Эрдоган рвется в посредники: что сейчас происходит в Израиле, фото

Израиль продолжает операцию по зачистке страны от террористов

На третий день после жестокого нападения на Израиль и его ответных действий, высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что группировка открыта для обсуждения возможного перемирия с Израилем. По его словам, террористы якобы уже "достигли своих целей".

Об этом пишет Reuters. Заместитель главы политбюро террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил телеканалу "Аль-Джазира" в телефонном интервью, что ХАМАС открыт для "чего-то подобного".

Он добавил, что ХАМАС готов обсуждать возможное прекращение огня. В то же время стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет выступить посредником между Израилем и ХАМАС.

Он заявил, что готов к "любой форме посредничества" в палестино-израильской войне, в частности и в вопросе обмена пленными. Об этом пишет "Укринформ".

"Мы, как Турция, готовы к любому виду посредничества, включая обмен пленными, если этого потребуют стороны… Мы продолжаем наши интенсивные дипломатические контакты ради мира между Израилем и Палестиной", — сказал Эрдоган.

Эрдоган призвал Израиль перестать обстреливать Сектор Газы. ХАМАС он призвал прекратить атаки на гражданских.

"Даже в войне присутствуют этикет и мораль. Стороны обязаны их соблюдать. Как мы всегда подчеркиваем, в справедливом мире нет проигравших", — заявил турецкий президент.

Тем временем, несмотря на заявления ХАМАС о готовности к переговорам, Израиль продолжает атаковать террористов в секторе Газа. Работает авиация, сообщают корреспонденты CNN с места событий.

Напомним, ХАМАС атаковал Израиль утром 7 октября. Под прикрытием массированного ракетного обстрела на территорию страны прорвались сотни террористов, которые убивали мирных жителей и взяли много заложников, в основном, женщин и детей. Израиль объявил состояние войны и начал уничтожать объекты и дома террористов в секторе Газа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто, по мнению украинцев, виноват в развязывании войны в Израиле. Они также ответили на вопрос, сократится ли теперь помощь Украине со стороны Запада.