Кто виноват в войне в Израиле: что думают украинцы, показал опрос
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Украинцы также ответили, изменит ли эта война отношение Запада к Украине
В субботу, 7 октября, террористы ХАМАС начали войну против Израиля. Боевые действия в стране продолжаются уже третий день и становятся жестче. Украинцы выразили свое отношение к этим драматическим событиям. Большинство из опрошенных обвиняют в развязівании конфликта исключительно ХАМАС. При этом украинцы уверены, что эта война не изменит отношение стран Запада к Украине.
Об этом говорится в новом опросе от компании Active Group.
Так, на вопрос анкеты "На ваш взгляд, кто является агрессором в этой войне?" ответы респондентов разделились следующим образом:
исключительно ХАМАС – 43,7%;
в большей степени ХАМАС – 33,4%;
в большей степени Израиль – 9,5%;
исключительно Израиль – 2,3%;
сложно ответить — 11,1%.
На следующий вопрос "По вашему мнению, как изменит эта война отношение Запада к Украине?" опрошенные ответили так:
существенно улучшит – 4%;
немного улучшит – 10.9%;
не изменит — 34,1%;
немного ухудшит – 26,2%;
существенно ухудшит – 9,3%;
сложно ответить — 15,5%.
Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.
Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины).
Напомним, что все последние подробности войны в Израиле вы можете прочесть в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.
Ранее "Телеграф" сообщал, что боевики ЧВК "Вагнер" в качестве инструкторов принимали участие в подготовке напавших на Израиль террористов ХАМАС.