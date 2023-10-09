Кто виноват в войне в Израиле: что думают украинцы, показал опрос

Украинцы также ответили, изменит ли эта война отношение Запада к Украине

В субботу, 7 октября, террористы ХАМАС начали войну против Израиля. Боевые действия в стране продолжаются уже третий день и становятся жестче. Украинцы выразили свое отношение к этим драматическим событиям. Большинство из опрошенных обвиняют в развязівании конфликта исключительно ХАМАС. При этом украинцы уверены, что эта война не изменит отношение стран Запада к Украине.

Об этом говорится в новом опросе от компании Active Group.

Так, на вопрос анкеты "На ваш взгляд, кто является агрессором в этой войне?" ответы респондентов разделились следующим образом:

исключительно ХАМАС – 43,7%;

в большей степени ХАМАС – 33,4%;

в большей степени Израиль – 9,5%;

исключительно Израиль – 2,3%;

сложно ответить — 11,1%.

На следующий вопрос "По вашему мнению, как изменит эта война отношение Запада к Украине?" опрошенные ответили так:

существенно улучшит – 4%;

немного улучшит – 10.9%;

не изменит — 34,1%;

немного ухудшит – 26,2%;

существенно ухудшит – 9,3%;

сложно ответить — 15,5%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины).

Напомним, что все последние подробности войны в Израиле вы можете прочесть в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что боевики ЧВК "Вагнер" в качестве инструкторов принимали участие в подготовке напавших на Израиль террористов ХАМАС.