ЧВК "Вагнера" готовила боевиков ХАМАС к нападению на Израиль: чему они их научили
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Разведданными поделилось белорусское подполье
Некоторые боевики ЧВК "Вагнер", которые после неудачного бунта евгения пригожина передислоцировались в Беларусь, помогали ХАМАС. Они были в качестве инструкторов и участвовали в подготовке, нападавших на Израиль.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По его данным, ключевыми направлениями подготовки боевиков ХАМАС стали обучение штурму и применение малых беспилотных аппаратов для сброса взрывчатого материала.
"Только россияне, среди союзников ХАМАС, имеют опыт применения дронов с механизмами сброса по технике врага. Именно его "вагнеровцы" и передавали боевикам ХАМАС во время учений в странах Африки", — говорится в сообщении.
Публикуя данную новость ЦНС поблагодарил за информацию о враге белорусское подполье.
Напомним, что все последние подробности войны в Израиле вы можете прочитать в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.
Ранее мы писали о том, что в Израиле путинцев поймали на подыгрывании ХАМАС. В пример там приводят некоторых российских журналистов, которые распространяют прямую пропаганду боевиков.