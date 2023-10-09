ЧВК "Вагнера" готовила боевиков ХАМАС к нападению на Израиль: чему они их научили

Разведданными поделилось белорусское подполье

Некоторые боевики ЧВК "Вагнер", которые после неудачного бунта евгения пригожина передислоцировались в Беларусь, помогали ХАМАС. Они были в качестве инструкторов и участвовали в подготовке, нападавших на Израиль.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По его данным, ключевыми направлениями подготовки боевиков ХАМАС стали обучение штурму и применение малых беспилотных аппаратов для сброса взрывчатого материала.

"Только россияне, среди союзников ХАМАС, имеют опыт применения дронов с механизмами сброса по технике врага. Именно его "вагнеровцы" и передавали боевикам ХАМАС во время учений в странах Африки", — говорится в сообщении.

Публикуя данную новость ЦНС поблагодарил за информацию о враге белорусское подполье.

Напомним, что все последние подробности войны в Израиле вы можете прочитать в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что в Израиле путинцев поймали на подыгрывании ХАМАС. В пример там приводят некоторых российских журналистов, которые распространяют прямую пропаганду боевиков.